Подарить и не разориться: как остановить поток детских «хотелок» на Новый год

Неумолимо близится время новогодних праздников. В детстве многие ждали их с большим нетерпением. Ведь это прекрасная пора, когда наконец можно украсить елку, написать письмо Деду Морозу, поесть ароматных мандаринов и ждать подарков

Во взрослом возрасте наступление зимы воспринимается не столь ярко, ведь именно родителям приходится тратиться на сладости, выкраивать после работы время для всех приготовлений и исполнять роль доброго волшебника с мешком подарков. Нередко к долгожданному 31 декабря не остается ни сил, ни денег. Еще сложнее тем, у кого детей несколько, ведь это двойной удар по семейному бюджету.

Что делать в подобной ситуации и как перестать воспринимать Новый год очередным поводом для трат, эксклюзивно Пятому каналу рассказала многодетная мама и общественный деятель Валентина Красникова.

Чем опасно бесконечное потворство прихотям ребенка

Каждый родитель хочет дать своим детям самое лучшее, и в этом желании нет абсолютно ничего плохого. Однако лишь до тех пор, пока чадо понимает ценность денег и подарков, что случается с завидной редкостью.

Намного чаще малыша начинают баловать с малых лет, с каждым разом покупая все более дорогие и внушительные презенты. Исход подобного воспитания воочию видели многие: рыдающие на весь торговый центр дети громко капризничают, услышав от родителей отказ в покупке такой заманчивой игрушки за баснословные деньги, пока те пытаются успокоить истерику.

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Вины ребенка в происходящем нет, его реакция более чем логична. Долгое время подарки в его понимании были отличным способом выражения любви и внимания, поэтому отказ — это явный признак, что родители охладели и отстранились.

«Неважно сколько вы сейчас зарабатываете. Вы можете быть очень богатыми людьми, это не значит, что вы должны дарить ребенку супердорогие вещи. Мало того, что это портит характер ребенка, деньги и любые материальные воплощения могут быть сильнейшим демотиватором», — пояснила эксперт.

В ходе взросления негативная черта может серьезно трансформироваться, порождая в сознании подростка установку — зачем стараться, если можно попросить у родителей. Таким детям чужда самостоятельность и ответственность.

«Поэтому у меня в семье подарки всегда — это больше для игры, [то, что] носит символический характер», — прокомментировала специалист.

Конечно, полностью лишать детей подарков не стоит, это может лишь усилить напряженность. Главное, вовремя объяснить, что наступление различных торжеств, будь то Новый год, Рождество или другой значимый день в календаре — это не про дорогие покупки. Куда важнее атмосфера и взаимное внимание между домочадцами.

«Основной подарок — на день рождения. И покупать презенты, конечно, лучше всего за несколько месяцев, [пока цены еще не сильно выросли]», — подчеркнула общественный деятель.

Ошибка № 1 — неверная интерпретация праздника

Нередко родители сами перевирают понятие Нового года, делая акцент исключительно на приятных презентах. При этом совершенно забывают привить чаду мысль, что значимые даты — это отличная возможность собраться всей семьей и хорошо провести время, создавая теплые воспоминания на долгие годы.

«Первый вопрос, на который должны себе ответить родители, — это, все-таки, что же для нас значит Новый год. Чтобы все не сводилось только к стоимости подарка который вы должны преподнести своему ребенку», — рассказала специалист.

В поиске решения лучше ориентироваться на индивидуальную ситуацию в семье. Для кого-то будет достаточно нескольких серьезных разговоров о ценностях. Другим же подойдет лишь тактика компромисса, когда родители договариваются дарить дорогостоящие подарки один-два раза в год по значимым случаям.

Ошибка № 2 — создание образа всемогущего Деда Мороза

Не менее популярной причиной нездоровых отношений детей к праздникам, в особенности Новому году, становится излишнее заигрывание родителей в сказочные сюжеты. Легенда о добром волшебнике с седой бородой и большим мешком подарков уместна до шести-семи лет. Чем дольше в сознании ребенка живет сказочный герой, тем сложнее ему будет столкнуться с реальностью.

«Не нужно заигрывать с детьми в эту историю во всемогущего Деда Мороза, который должен удовлетворять каждый год все возрастающие желания ребенка», — отметила эксперт.

Хорошо, если в семье всегда стабильное финансовое положение. Однако так бывает далеко не у всех. В один год нужная сумма на подарок ребенку находится, а в другой ради исполнения желания приходится со скрипом сводить концы с концами. Так быть не должно, напротив, подчеркивает эксперт: «подарок <…> на Новый год не должен быть таким, какой ребенок не в состоянии принять и оценить».

Ошибка № 3 — покупка подарка, ценность которого быстро утратится

Вполне нормально дарить игрушки маленьким детям, ведь это действительно полезный и хороший для них презент. Таким образом ребенок развивает фантазию и быстро познает мир через игру. Однако с возрастом важно отходить от подобной концепции.

«Подарок должен отражать интересы. Например, подарите лучше ежедневник, пускай научиться планировать. Во-первых, это достаточно понятно в Новый год, к тому же продвигает самого ребенка», — пояснила общественный деятель.

Например, подросток заявляет, что хотел бы получить на Новый год ноутбук. Родителям важно поинтересоваться, зачем он понадобится ему — потому что новые гаджеты подарили друзьям, для развлечений или все же для учебы. В ходе взросления обязательно нужно выстраивать связь, что любые презенты должны нести не только мимолетную радость, но и пользу.

Ошибка № 4 — постоянное потакание бесконечным желаниям ребенка

Вместе с тем, как ребенок растет и развивается, должны изменяться и подарки к различным праздникам. В раннем возрасте баловать детей долгожданной игрушкой вполне нормально. В это время они с трудом понимают концепцию денег, считая, что родителям ничего не стоит их заработать. Однако так не должно продолжаться вечно.

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Подросток должен учиться самостоятельности и пониманию, что в мире ничего не дается просто так. Поэтому так важно держать акцент на том, что Новый год — это не только повод получить очередной презент, но и отличная возможность провести время в кругу семьи. Более того, порадовать и близких тоже. Ведь взрослые также имеют свои желания и интересы.

«Например, в моей системе воспитания подарок — это всегда что-то связанное с финансовой грамотностью и результатом труда. Когда вы учите ребенка копить. То есть, он должен накопить 50% стоимости, и вы можете дополнить остаток суммы», — пояснила эксперт.

Таким образом удастся достичь компромисса — ребенок научится самостоятельности, а родители снизят нагрузку на финансы в значимые ежегодные даты.

Что можно подарить ребенку, если нет денег

В сложном финансовом положении тот же Новый год становится непосильной ношей. Создать ощущение уюта и веселья без огромных трат вполне реально. Все же нередко взрослые чаще детей забывают, что и Новый год, и Рождество, и день рождения — это больше о внимании, а не количестве нулей в ценнике.

С привязкой к эмоциям. Сегодня среди детей крайне популярны презента с действиями. Например, набор из маленьких сладких или трогательных сюрпризов, которые нужно открывать под определенное настроение, когда грустно, весело или, к примеру, хочется помечтать.

Сегодня среди детей крайне популярны презента с действиями. Например, набор из маленьких сладких или трогательных сюрпризов, которые нужно открывать под определенное настроение, когда грустно, весело или, к примеру, хочется помечтать. Требующий действий. Это не всегда должна быть конкретная вещь. Вместо определенного презента можно запланировать совместную поездку в определенное место.

Это не всегда должна быть конкретная вещь. Вместо определенного презента можно запланировать совместную поездку в определенное место. Имеющий практическую пользу. Намного лучше, если подарок окажется действительно нужным. Например, набор для ухода за волосами для девочки или приятные атрибуты для рабочего стола для мальчика.

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Главное, поддерживать праздничное настроение. Если оно отсутствует, ни один подарок и ни одно семейное застолье не подарят нужных эмоций, а все неоправдавшиеся ожидания от наступающего Нового года серьезно снизят мотивацию.