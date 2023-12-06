В России будут продавать товары Adidas и Reebok через мультибрендовую сеть

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 30 0

Сегодня одежду и обувь этих брендов завозят в страну по параллельному импорту. Однако в следующем году схема может измениться.

В России будут продавать товары Adidas и Reebok через мультибрендовую сеть

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Товары брендов Adidas и Reebok будут продавать в России без параллельного импорта. О том, как это возможно, рассказал «Известиям» вице-президент Союза торговых центов (СТЦ) Павел Люлин.

По его словам, популярные кроссовки и спортивная одежда вернутся на полки российских магазинов в следующем году. А пока товары завозят страну по параллельному импорту через территории дружественных стран.

«В следующем году откроется мультибрендовая сеть Lamoda Sport, где можно будет приобрести Adidas», — уточнил Люлин.

Напомним, немецкая компания Adidas покинула рынок России в марте 2022 года. Позднее появились сообщения о том, что бренд стал отказываться от своих торговых точек в стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минпромторг России допускает возможность ухода магазинов «Ашан», «Атак», Metro Cash & Carry, Globus и Selgros. В связи с этим ведомство предлагает разрешить российским компаниям покупать активы иностранных без каких-либо ограничений.

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