Российские власти допустили возможность ухода с рынка «Ашана», Globus и Metro

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 333 0

Минпромторг России в нынешних условиях рассматривает все варианты работы компаний, не исключая возможные риски.

Российские власти допустили возможность ухода с рынка «Ашана», Globus и Metro

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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В правительстве России увидели риски ухода с рынка французских и немецких торговых точек. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо первого зампреда кабмина Андрея Белоусова в адрес Михаила Мишустина.

В документе указывается, что несмотря на масштаб торговой инфраструктуры, Минпромторг России допускает возможность ухода магазинов «Ашан», «Атак», Metro Cash & Carry, Globus и Selgros.

В связи с этим ведомство предлагает разрешить российским компаниям покупать активы иностранных без каких-либо ограничений. Сегодня же ретейлерам запрещен бесконтрольный рост в регионах. Однако время требует изменений и в правительстве с этим согласны — проект соответствующего закона уже поступил в кабмин.

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