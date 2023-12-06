«Ситуация меняется»: почему Зеленский отказался выступать перед сенатом США

Украинский лидер в последний момент отменил запланированное видеообращение к американским сенаторам.

Президент Украины Владимир Зеленский отменил свое выступление в сенате США в рамках «секретного брифинга» из-за некоторых перемен. Об этом сообщил глава Минобороны страны Рустем Умеров.

«Это война. Ситуация меняется», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Украинский министр добавил, что Зеленский благодарен за предоставленную ему возможность, но, скорее всего, просто воспользуется ею позже.

Накануне, 5 декабря, глава Незалежной в дистанционном формате должен был выступить перед американскими сенаторами. Однако в последний момент он принял решение отменить свою речь.

Между тем Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что насильно мобилизованных в ВСУ содержат в «закрытых» военкоматах.