«Ситуация меняется»: почему Зеленский отказался выступать перед сенатом США

Умеров: Зеленский не выступил в сенате США из-за того, что ситуация изменилась
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
Украинский лидер в последний момент отменил запланированное видеообращение к американским сенаторам.
Президент Украины Владимир Зеленский отменил свое выступление в сенате США в рамках «секретного брифинга» из-за некоторых перемен. Об этом сообщил глава Минобороны страны Рустем Умеров.
«Это война. Ситуация меняется», — сказал он в эфире телеканала Fox News.
Украинский министр добавил, что Зеленский благодарен за предоставленную ему возможность, но, скорее всего, просто воспользуется ею позже.
Накануне, 5 декабря, глава Незалежной в дистанционном формате должен был выступить перед американскими сенаторами. Однако в последний момент он принял решение отменить свою речь.
Между тем Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что насильно мобилизованных в ВСУ содержат в «закрытых» военкоматах.
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