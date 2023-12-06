Тюремные условия: насильно мобилизованных в ВСУ содержат в «закрытых» военкоматах

Пленный украинец рассказал об особом месте в Одессе, куда свозят будущих боевиков.

На Украине есть военкоматы «закрытого типа», где насильно мобилизованных содержат подобно тюремным заключенным. Об одном из таких «заведений» — в Одессе — рассказал пленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Роман Вертово.

По словам украинца, задержан он был на границе, а после передан СБУшникам. Те, в свою очередь, направили его к военным.

«Отвезли меня в Одессу, в Малиновский район, в военкомат. Наверное, уже самый известный на всю область», — приводит его слова агентство РИА Новости.

Боевик отметил, что условия в этом военкомате напоминают тюремные: мобилизованных удерживают там сутками за колючей проволокой. Охрана может не выпускать их до десяти дней.

Вертово добавил, что попавшие в заточение требовали пустить на территорию заведения адвокатов, однако сотрудники центра комплектации ВСУ грозились вручить и им повестки. Поэтому юристы мужского пола избегали Малиновского района, а женщин на всех не хватало — в военкомате могли удерживать до 30 человек одновременно.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Между тем Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Раде призвали украинок идти на фронт.