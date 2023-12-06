Особый прием: как прошел визит Владимира Путина в ОАЭ

Президент России пообщался со своим коллегой и обсудил двухстороннее сотрудничество в разных сферах.

Главное международное событие дня — блиц-турне президента России Владимира Путина по странам Персидского залива. Первая остановка — Объединенные Арабские Эмираты. И встреча прошла на самом высоком уровне. Даже небо Абу-Даби окрасилось в цвета российского флага.

В центре внимания лидеров — стабильность нефтяного рынка, перспективы сотрудничества в рамках ОПЕК+ и арабо-израильский конфликт. А еще говорили про открытие русской школы и возведение православного храма. Как отметил Владимир Путин, у Москвы и Абу-Даби сейчас беспрецедентно высокий уровень сотрудничества. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок следит за ближневосточным визитом.

Сильный дождь и порывистый ветер. Но за штурвалами — летчики первого класса. В небе борт номер один взяли на сопровождение истребители Су-35 Воздушно-космических сил. До самого Абу-Даби довели. А здесь уже палящая зима. Владимир Путин спустился по трапу. И в небо взмыли уже арабские ассы.

«Несмотря на то, что у визита статус „рабочий“ в Арабских Эмиратах президенту России устроили особый прием», — отметил Синеок.

Эскадрилья, рисующая триколор в небе, конный почетный караул вдоль дороги, верблюды — все по высшему разряду. Примерно так Владимира Путина принимали здесь в прошлый раз, но то был визит государственный. Повторять принимающая сторона была не обязана, но повторила. Яркая встреча — знак уважения гостю. И одновременно послание остальному миру: кто-то еще помнит, что были попытки изолировать нашу страну? Так вот с каким звуком они провалились.

«Приветствую Вас, мой дорогой друг, Владимир Путин в ОАЭ, счастлив видеть вас снова!», — сказал в начале встречи президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян.

Президент не забыл напомнить, что его страна — крупнейший торговый партнер России на Ближнем Востоке. И судя по тону переговоров, надеется остаться таким и дальше. Путин заметил, что страны связывает не только торговля.

«Открыта русская школа, и мы вам благодарны за решение вопроса о предоставлении участка для строительства православного храма. Мы сотрудничаем на международной арене, ОАЭ вносят огромный вклад в стабилизацию ситуации в мире, будучи непостоянным членом Совета безопасности», — отметил Путин.

Сотрудничество на международной арене — один из важных аспектов отношений между странами. Среди тем переговоров стоит, например, обсуждение палестино-израильского конфликта и украинского кризиса. Узнав о ближневосточном турне Владимира Путина, проблемы в регионе экстренно решила обсудить и «Большая семерка». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тоже это заметил.

«Наверняка главная тема для них будет палестино-израильский конфликт, но посмотрим, в любом случае это важное событие будем внимательно отслеживать», — сказал Песков.

Западные страны теперь в роли догоняющих — нет прежних дипломатических результатов. А от переговоров президента России и Объединенных Арабских Эмиратов действительно зависит ситуация в регионе. Но говорили много и о двустороннем сотрудничестве: эмиратские компании — одни из главных инвесторов в российскую экономику. Вкладывают в аэропорты, медицинские технологии.

Товарооборот между странами за пять лет вырос в шесть раз и продолжает расти за счет поставок сырья, материалов, а еще фармацевтики и машиностроения. В ОАЭ с ноября собирают наш, российский Aurus.

А еще Объединенные Арабские Эмираты — единственная в арабском мире страна, что использует атомную энергию. Станция построена по американскому проекту 70-х годов. Но половину всего обогащенного урана идет из России.

Еще, конечно, в Эмиратах ценят российских туристов. Их количество стремительно растет. Российская делегация сегодня отчетливо поняла почему: после ледяной Москвы контраст очень заметный.

В этот раз президента сопровождает очень значительная делегация. Потому что сферы, в которых страны сотрудничают, очень много. И скоро больше станет. Объединенные Арабские Эмираты (вместе с Саудовской Аравией) вступают в БРИКС. Как раз в год председательства в организации России.

К этому моменту тем для обсуждения станет еще больше. А пока раунд переговоров в Абу-Даби можно назвать коротким. У Владимира Путина в этот день еще одни переговоры — по соседству, в Саудовской Аравии.