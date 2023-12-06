Дело о теракте возбуждено после подрыва авто и смерти депутата Попова в ЛНР

Уголовное дело о теракте, незаконном обороте и изготовлении взрывчатки возбуждено после подрыва автомобиля в Луганске. В результате произошедшего скончался депутат двух созывов Народного Совета ЛНР. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России.

На месте смерти Попова продолжают работать следователи и криминалисты. В мероприятиях принимают участие сотрудники ФСБ. Удалось установить, что сегодня, 6 декабря, в машине сдетонировало взрывное устройство.

В СК отметили, что еще предстоит провести ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническую. Лица, причастные к совершению преступления, устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что в подмосковном Одинцово было найдено тело украинского политика Ильи Кивы. Призывавший к насильственной «украинизации Донбасса» деятель перебрался в Россию в 2022 году, а после поддержал спецоперацию.