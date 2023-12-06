Дело о теракте возбуждено после подрыва авто и смерти депутата Попова в ЛНР

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 17 0

На месте случившегося работают следователи и криминалисты.

Дело о теракте возбуждено после подрыва авто и смерти депутата Попова в ЛНР

Фото: Telegram / Следком

Читайте нас в: Дзен Новости

Уголовное дело о теракте, незаконном обороте и изготовлении взрывчатки возбуждено после подрыва автомобиля в Луганске. В результате произошедшего скончался депутат двух созывов Народного Совета ЛНР. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России.

На месте смерти Попова продолжают работать следователи и криминалисты. В мероприятиях принимают участие сотрудники ФСБ. Удалось установить, что сегодня, 6 декабря, в машине сдетонировало взрывное устройство.

В СК отметили, что еще предстоит провести ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническую. Лица, причастные к совершению преступления, устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что в подмосковном Одинцово было найдено тело украинского политика Ильи Кивы. Призывавший к насильственной «украинизации Донбасса» деятель перебрался в Россию в 2022 году, а после поддержал спецоперацию.

-15° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
91.58
0.91 99.13
0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 декабря для всех знаков зодиака

Последние новости

18:23
Существует 5 признаков: адвокат Жорин рассказал, как понять, что муж изменяет
18:20
Дело о теракте возбуждено после подрыва авто и смерти депутата Попова в ЛНР
17:58
Особый прием: как прошел визит Владимира Путина в ОАЭ
17:42
В подмосковном Одинцово найдено тело экс-депутата Рады Ильи Кивы
17:36
Коллега по «Союзмультфильму» о Наталии Богомоловой: «Интеллект нашей мультипликации»
17:25
Может, им сказать? Почему в Деда Мороза верят даже подростки

Сейчас читают

Венесуэла объявит часть Гайаны своим штатом: нефтекомпаниям поставили ультиматум
Режиссер Лакисов о мультипликаторе Богомоловой: «Главная особенность — в любви»
Главная сказочница советской анимации: какие мультфильмы создала художница Наталия Богомолова
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам