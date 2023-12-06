В подмосковном Одинцово найдено тело экс-депутата Рады Ильи Кивы

В Московской области обнаружено тело известного украинского политика, бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. Об этом сообщает Telegram-канал «Экстренный вызов 112».

Никакой дополнительной информации пока нет. На место были направлены сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства выясняются.

Известность Кива получил за свою политическую деятельность после майдана 2014 года на Украине. Выступал за «украинизацию Донбасса», в своих речах отличался жестокостью по отношению к русским. В 2017 году Кива принимал участие в президентских выборах на Украине, но набрал лишь 0,03% голосов. Конкуренцию ему составил действующий глава Незалежной Владимир Зеленский.

После он присоединился к «Оппозиционной платформе — За жизнь» и был избран депутатом Рады. В январе 2022 года Кива покинул территорию Украины, перебравшись в Испанию, а затем — в Россию. Он поддержал специальную военную операцию РФ, а на Родине был обвинен в государственной измене. Регулярно критиковал украинские власти и назвал Зеленского «террористом».

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