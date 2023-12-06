Красота природы: почему россияне стали больше путешествовать по родной стране

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 30 0

ВЦИОМ: 27% россиян привлекают условия туризма в стране

Красота природы: почему россияне стали больше путешествовать по родной стране

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Эксперты в сфере туризма подвели итоги года.

Все больше россиян предпочитает путешествовать по родной стране. Но с чем это связано?

Как пишет KP.RU, по мнению россиян, условия отдыха стали качественнее. Большинство туристов по-прежнему привлекает в нашей стране красота природы. По статистике ВЦИОМ, число таких путешественников увеличилось с 19% до 27% по сравнению с прошлогодними показателями. В числе самых значимых предпочтений также остаются теплая погода и чистое море.

Как отметил директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин, число путешествий по стране увеличивается, и ответы граждан на вопросы о впечатлениях становятся все более наполненными.

«Люди начинают больше ездить, больше смотреть, их ответы на наши вопросы о впечатлениях становятся всё более наполненными. По показателю качества развития инфраструктуры у нас фактически в два раза увеличилась аудитория, которая положительно оценивает», — подчеркнул спикер.

Также набирает обороты в России автотуризм. Особенной популярностью путешествия на машине пользуются среди молодых людей в возрасте 18-24 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что спрос на зимние курорты в России вырос.

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