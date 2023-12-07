Жителя Тюменской области подозревают в госизмене

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 31 0

В отношении гражданина возбудили уголовное дело. Ради чего он готов был преступить закон?

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Жителя Тюменской области подозревают в госизмене. Сотрудники ФСБ уже задержали мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело. 5-tv.ru публикует кадры с места проведения оперативных мероприятий.

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«В результате реализованных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по факту совершения государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству (ст. 275 УК РФ) в отношении жителя Тюменской области», - прокомментировали ситуацию в ФСБ.

Известно, что в России за госизмену предусмотрено наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизеннного заключения. Если вина мужчины будет доказана - ему грозят долгие годы тюрьмы.

Несколькими неделями ранее под Тюменью пресекли сбор и передачу секретных сведений для украинских спецслужб. Было возбуждено уголовное дело и задержан один из главных подозреваемых.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что убить экс-депутата Рады Илью Киву мог профессиональный киллер.

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