Все первые лица: незадолго до смерти Кива поименно назвал состав наркокартеля на Украине

Политик раскрыл всю подноготную киевского режима. Кому это могло не понравиться?

Буквально за две недели до смерти, в конце ноября, бывший депутат Верховной рады Илья Кива дал 5-tv.ru интервью, в котором поименно назвал кураторов украинского наркокартеля. В преступники он записал первых лиц страны. Сегодня, 6 декабря, тело Кивы было обнаружено в подмосковном Одинцово. По предварительной версии СК РФ, неизвестный выстрелил в него из неустановленного оружия. От полученных ранений политик скончался на месте. Есть ли основания полагать, что ему просто «закрыли рот»?

Украинский «Химпром»

В одном из последних интервью Кива рассказывал про так называемый «Химпром». По его словам, осуществлял он свою деятельность с 2015 года, а особенный рассвет пришелся на правление президента Владимира Зеленского.

«Химпром» производит синтетические наркотики, которые, как он утверждал, распространяются не только по Украине, но и в ЕС и странах СНГ. Мало кто понимает, отмечал Кива, что речь идет не о подвальном производстве, а целых фабриках, которые гонят запрещенные вещества тоннами, в промышленных масштабах.

Кива уверял, что знает, о чем говорит — в свое время он руководил департаментом по борьбе с наркопреступностью Украины, был главным наркополицейским страны.

«С 2019 года наркокартель „Химпром“ стал частью госсистемы. Или госсистема стала частью наркокартеля „Химпром“. Силовые структуры обслуживают его, выполняя задачи, и это не просто курирование этой преступной деятельности, это прямое участие», — подчеркивал Кива.

К работе наркокартеля приложили свою руку сотрудники и главы силовых ведомств Украины. Именно доступ к информации помог структуре так разрастись и проложить наркотрафики. А цель этой деятельности одна — личное обогащение.

«Химпром» — это наркомафия в самом ярком проявлении, подчеркивал Кива, а в последние годы ее влияние увеличивалось в геометрической прогрессии.

Кто курирует украинский наркокартель

Кива перечислил, кто стоит «у руля». По его словам, курирует производство и распространение синтетики начальник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк. Помогает ему Главное управление разведки (ГУР) во главе с Кириллом Будановым, а также начальник контрразведки Александр Поклад.

У мэра Киева Виталия Кличко еще более интересная роль. По словам Кивы, градоначальник открыл в столице целую сеть публичных домов. Конечно же, там распространяли продукцию «Химпрома».

«Ежедневно в Киеве выходит на работу порядка около полутора тысячи проституток, и 70% из этих проституток работают непосредственно на Кличко», — говорил политик.

В 2022 году на украинском рынке запрещенных веществ случился «гиперскачок» — наркотик поехал на фронт. Боевиков ВСУ подсаживали намеренно.

Геноцид украинского народа

Происходящее в стране отзывалось болью в сердце Кивы. Людей убивали, отмечал он, при этом страдали не только военные, но и дети. В «черный бизнес» были вовлечены подростки — они были потребителями изготавливаемой грязи. Власти фактически занимались «геноцидом населения», возмущался он.

«Вот смотрите, пройдет время, закончатся боевые действия, пыль осядет, и когда реальность станет возможной для восприятия украинских граждан — они сойдут с ума от того, в чем они находились», — комментировал собеседник.

Целомудрия в публичном доме искать не стоит, как и адекватной позиции Запада по отношению к трагедии, происходящей на Украине, считает Кива. Ни одна страна не дала Киеву денег на мир, зато влила миллиарды в войну.

В заключение он отметил, что Западу выгодно помутненное сознание украинцев, ведь так ими легче управлять. ВСУ на фронте умирают за интересы заокеанских «союзников» Киева, а гражданские превращаются в материал, из которого власти лепят то, что им удобно.

Кто такой Илья Кива

Илья Кива родился в 1977 году в Полтаве. Он окончил педагогический институт и имел специальность психолога. После получил два юридических диплома.

Широкую известность он получил за свою политическую деятельность после майдана 2014 года на Украине. Он выступал за насильственную «украинизацию Донбасса», его речи отличались жестокостью по отношению к русским.

В 2017 году Кива принимал участие в президентских выборах на Украине, но набрал лишь 0,03% голосов. Конкуренцию ему составил действующий глава Незалежной Владимир Зеленский. После он присоединился к «Оппозиционной платформе — За жизнь» и был избран депутатом Рады.

В январе 2022 года Кива покинул территорию Украины, перебравшись в Испанию, а затем — в Россию. Он поддержал специальную военную операцию, а на Родине был обвинен в государственной измене. Регулярно критиковал украинские власти и называл Зеленского «террористом».

Ранее 5-tv.ru писал, что стали известны подробности смерти экс-депутата Рады Ильи Кивы.