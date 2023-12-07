Российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-25 в ДНР

Российские средства противоздушной обороны (ПВО) сбили штурмовик Су-25, стоящий на вооружении украинских неонацистов, в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне спецоперации.

Самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) был ликвидирован в районе населенного пункта Веселая Гора, уточнили в оборонном ведомстве. Также в районе населенных пунктов Верхнекаменка, Маньковка, Горловка и Соледар были перехвачены 27 вражеских дронов.

В небе над зоной конфликта за минувшие сутки российским силам удалось перехватить снаряд американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также произведенную в США противорадиолокационную ракету HARM.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, какое новое вооружение Украина попросила у США.