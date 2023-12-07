Заоблачные хотелки: какое новое вооружение Украина попросила у США

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 32 0

Украина попросила у США системы ПРО THAAD, вертолеты Apache и истребители

Заоблачные хотелки: какое новое вооружение Украина попросила у США

Фото: Zuma \ TASS

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Осуществит ли Вашингтон желания — остается только гадать. Республиканцы настроены весьма решительно — согласовать выделение помощи Киеву в конгрессе не удалось до сих пор.

В то время как в США не могут достичь согласия о выделении военной помощи Украине, Киев продолжает посылать своему главному покровителю хотелки.

Минобороны страны выкатило Штатам список вооружений, «необходимых для удовлетворения потребностей ВСУ». Среди них числятся системы противоракетной обороны THAAD, истребители F/A-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk, а также военно-транспортные самолеты С-130 Hercules и C-17 Globemaster. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылающееся на имеющиеся в его распоряжении документы.

Прежде глава офиса президента Украины Андрей Ярмак заявил — высок риск того, что ВСУ потерпят полное поражение на поле боя. И все по причине возможной задержки поставки обещанной помощи от главного покровителя — США. А демократы и республиканцы тем временем, как писал ранее 5-tv.ru, до сих пор не могут договориться о выделении помощи киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
7 дек
Танкисты накрывают противника плотным огнем! Лучшее видео из зоны СВО за день
7 дек
Двое пожарных погибли и еще 13 пострадали при обстреле ВСУ в Донецке
7 дек
В США вновь не смогли договориться о выделении помощи Украине
6 дек
«Ситуация меняется»: почему Зеленский отказался выступать перед сенатом США
6 дек
Тюремные условия: насильно мобилизованных в ВСУ содержат в «закрытых» военкоматах
6 дек
Российские силы ПВО сбили украинские Су-25 и МиГ-29 в зоне спецоперации
6 дек
«Цель для уничтожения»: Захарова заявила о рисках военного столкновения РФ и НАТО
6 дек
«Предпочтительно»: Песков указал на продолжение СВО до достижения всех целей
6 дек
«У нас есть цели»: власти Украины раскрыли «боевые» планы на 2024 год
6 дек
Ювелирно: технику ВСУ под Херсоном громят гаубицами «Гиацинт»
-11° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
92.78
1.20 100.14
1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:45
До прямой линии с Путиным — неделя: задать вопрос можно несколькими способами
6:43
Знак бесконечной удачи: рожденным в какие даты больше повезет в 2024 году
6:34
Работал профессиональный киллер? Что известно о гибели экс-депутата Рады Кивы
6:23
Дует, грызет или стреляет: как выбрать хороший снегоуборщик
6:22
Началась мобилизация: Венесуэла объявляет об аннексии Эссекибо
6:12
На Пятом канале акция «День добрых дел» для трехлетнего Кирилла

Сейчас читают

Венесуэла объявит часть Гайаны своим штатом: нефтекомпаниям поставили ультиматум
Очевидец назвал самое странное обстоятельство в убийстве Ильи Кивы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 декабря, для всех знаков зодиака
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам