Осуществит ли Вашингтон желания — остается только гадать. Республиканцы настроены весьма решительно — согласовать выделение помощи Киеву в конгрессе не удалось до сих пор.

В то время как в США не могут достичь согласия о выделении военной помощи Украине, Киев продолжает посылать своему главному покровителю хотелки.

Минобороны страны выкатило Штатам список вооружений, «необходимых для удовлетворения потребностей ВСУ». Среди них числятся системы противоракетной обороны THAAD, истребители F/A-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk, а также военно-транспортные самолеты С-130 Hercules и C-17 Globemaster. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылающееся на имеющиеся в его распоряжении документы.

Прежде глава офиса президента Украины Андрей Ярмак заявил — высок риск того, что ВСУ потерпят полное поражение на поле боя. И все по причине возможной задержки поставки обещанной помощи от главного покровителя — США. А демократы и республиканцы тем временем, как писал ранее 5-tv.ru, до сих пор не могут договориться о выделении помощи киевскому режиму.