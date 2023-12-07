Набиуллина предостерегла от пути в тупик из-за избытка льготных госпрограмм
Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
Чем больше льготных программ — тем выше ставка для всех остальных, пояснила глава Центробанка.
Увеличение числа льготных государственных программ станет прямым путем в тупик для российской экономики. Об этом предупредила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в рамках своего выступления на форуме «Россия Зовет!».
По словам главы регулятора, получается так, что дешевые кредиты получают «избранные», а все остальные за этих избранных доплачивают. Она пояснила — чем больше льготных программ, тем выше ставку для остальных программ вынужден поднимать ЦБ.
«Можно войти в порочный круг, когда есть искушение на высокую ключевую ставку отреагировать расширением таких программ. Программы расширяются — мы еще повышаем ставку», — прокомментировала Набиуллина.
Глава Центробанка призвала разорвать этот «порочный круг». По ее словам, продолжение движения в эту сторону станет «путем в тупик», а этого российской экономике не нужно.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин назвал неприменимым выражение «Россия — бензоколонка».
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