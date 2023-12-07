Набиуллина предостерегла от «пути в тупик» из-за избытка льготных госпрограмм

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 21 0

Набиуллина предостерегла от пути в тупик из-за избытка льготных госпрограмм

Набиуллина предостерегла от «пути в тупик» из-за избытка льготных госпрограмм

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Чем больше льготных программ — тем выше ставка для всех остальных, пояснила глава Центробанка.

Увеличение числа льготных государственных программ станет прямым путем в тупик для российской экономики. Об этом предупредила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в рамках своего выступления на форуме «Россия Зовет!».

По словам главы регулятора, получается так, что дешевые кредиты получают «избранные», а все остальные за этих избранных доплачивают. Она пояснила — чем больше льготных программ, тем выше ставку для остальных программ вынужден поднимать ЦБ.

«Можно войти в порочный круг, когда есть искушение на высокую ключевую ставку отреагировать расширением таких программ. Программы расширяются — мы еще повышаем ставку», — прокомментировала Набиуллина.

Глава Центробанка призвала разорвать этот «порочный круг». По ее словам, продолжение движения в эту сторону станет «путем в тупик», а этого российской экономике не нужно.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин назвал неприменимым выражение «Россия — бензоколонка».

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