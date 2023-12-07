Путин назвал неприменимым выражение «Россия — бензоколонка»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 61 0

Президент отметил, что экономика страны сегодня эффективно справляется со всеми вызовами.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Выражение «Россия — бензоколонка» сегодня к стране не применимо. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия зовет!».

В ходе выступления российский лидер заявил, что сегодня экономический рост стране обеспечивают не только полезные ископаемые, но и обрабатывающие производства, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, жилищно-коммунальное хозяйство.

«Только 2%, хочу подчеркнуть, всего лишь 2% пришлось на добычу полезных ископаемых. Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия — это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались об этом говорит», — указал Путин.

Российский лидер отметил, что экономика страны эффективно справляется с попытками извне сдержать развитие. По словам Путина, у России есть запас прочности, который был сформирован за последние 20 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство России приняло решение отменить временный запрет на экспорт бензина. Ограничения были введены 21 сентября и сняты через месяц. В ведомстве отметили, что за почти два месяца доходы превысили расходы на внутреннем рынке топлива.

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