При стрельбах на полигоне под Рязанью прогремел взрыв, есть погибшие

Во время огневой подготовки на полигоне в селе Дубровичи в Рязанской области прогремел взрыв, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Погиб сотрудник Росгвардии, уточнили в ведомстве. Еще два человека ранены. Информации о их состоянии нет.

В прокуратуре Рязанской области сообщили, что по предварительным данным, к взрыву привело «самопроизвольное срабатывание взрывного устройства» во время стрельбищ.

На место были направлены сотрудники СК и криминалисты. Ситуация находится на контроле главы регионального управления ведомства. Уголовное дело по факту произошедшего пока не возбуждено — вопрос об этом обсуждается.

Ранее 5-tv.ru писал, что на руднике в Якутии произошел выброс метана, три человека погибли, еще двое пострадали.