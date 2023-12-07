У певца Сергея Жукова родился сын: «Счастье пришло ко мне в пятый раз!»

Этот малыш стал четвертым общим ребенком солиста группы «Руки вверх!» и его жены Регины Бурд. У знаменитости также есть взрослая дочь от первого брака.

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков стал отцом в пятый раз. Что супруга Регина Бурд подарила ему сына, исполнитель рассказал в личном блоге, прикрепив к посту фото из частной клиники, где проходили роды. На снимке артист в медицинской форме, однако сам он не рассказал, были ли роды партнерскими. Очевидно одно — многодетный отец очень рад встрече с наследником.

«Счастье пришло ко мне в пятый раз!» — написал Жуков.

Сергей Жуков поделился фотографией из роддома, но сына суеверно скрыл от чужих глаз. Instagram* / sezhukov

Артист женат на Регине Бурд, бывшей солистке музыкального коллектива «ВИА Сливки», с 2007 года. Через год после свадьбы у пары появилась дочь Вероника, названная в честь греческой богини Ники. Девушка увлекается танцами и художественной гимнастикой, регулярно участвует в соревнованиях. В будущем она мечтает открыть свой бизнес.

В 2010 году родился сын знаменитостей Энджел. Необычное имя мальчику выбрали неслучайно. Как рассказывали супруги журналистам, во время отдыха в Израиле местный священник вручил им чашу с маслом и велел передать ее ангелу. Просьбу туристы сначала не поняли, но вскоре выяснилось, что они станут родителями второго малыша. В память о сказочной истории из путешествия Сергей и Регина назвали сына Ангелом. Парнишка играет в театре, озвучивает сказки и детские радиопередачи и уже неплохо зарабатывает. В прошлом году на концерте «Руки вверх» вместе с сестрой он исполнил свою песню «На тебя запал».

В 2014-м у Жукова и Бурд родился Мирон. Забавное прозвище — «Начальник завода» — он получил еще крошкой благодаря своему педиатру. Доктор спросил, как зовут малыша, а в ответ услышал — Мирон Сергеевич. И пошутил, мол, с таким именем только начальником завода становиться! На сцену мальчик пока не выходит, но и за его судьбой с интересом и большими ожиданиями наблюдают поклонники.

Помимо четверых детей от Бурд у Сергея Жукова есть старшая дочь Александра (2001 года рождения. — Прим. ред.) от брака с Еленой Добындо, дочерью вице-президента АвтоВАЗа Михаила Добындо. В браке влюбленные прожили пять лет, взгляды на будущее у них были разные. Елена исполнила свою мечту и переехала в США, забрав с собой и Александру. Жуков остался в России. Девушка уже успела поработать с папой на одной сцене. Кроме того, она играет в чикагском театре.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Сергей Жуков наотрез отказывается от выступлений в Новый год.

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