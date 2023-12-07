Проекты и актеры СТС победили в пяти номинациях ТЭФИ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 2 466 0

Какие проекты телеканала, входящего в Национальную Медиа Группу, были признаны лучшими?

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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В Государственном академическом Малом театре России состоялась церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ. Телеканал СТС взял пять наград!

Так, в номинации «Юмористическая программа» победило шоу «Уральские пельмени», а в номинации «Реалити-шоу» был признан лучшим «Большой побег». Третью награду получил сериал «Ивановы-Ивановы».

Лучшими комедийными актерами стали Юрий Стоянов, сыгравший в «Гостях из прошлого», и Елена Подкаминская, снявшаяся в сериале «Жена олигарха».

Генеральный директор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова отметила, что признание профессионального сообщества очень важно для медиахолдинга, в который входит СТС. Но главная награда — это признание зрителя.

«Сегодня прекрасный день, потому что телеканал СТС — часть Национальной Медиа Группы — сегодня получил все призы в номинациях, в которых был номинирован. Поэтому лучший комедийный сериал — сериал СТС. Лучшие комедийные актеры снимаются в сериалах СТС. Лучшие реалити-шоу — тоже на канале СТС», — отметила Баланова.

Премия была учреждена в 1994 году фондом «Академия российского телевидения». Ежегодно телевизионная премия ТЭФИ отмечает наиболее значимые работы и профессионалов российского телевидения. Это награда за высшие достижения в области телевизионных искусств. В качестве приза победители получают бронзовую статуэтку «Орфей» работы скульптора Эрнста Неизвестного.

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