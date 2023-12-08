Только не в машине! IT-эксперт научил правильно заряжать смартфон

Соблюдая пару простых правил, вы надолго сохраните способность телефонного аккумулятора хранить заряд.

Нельзя так просто взять и в любом месте воткнуть в розетку зарядное устройство и подключить к нему свой смартфон. Незнание простых правил эксплуатации мобильного, вы рискуете быстрее исчерпать его рабочий потенциал. Об этом журналистам издания Газета.ру рассказал директор департамента инфраструктуры компании «EdgеЦентр» Алексей Учакин.

Как отметил эксперт, батарея работает на основе технологии литий-ионных аккумуляторов — они весьма эффективны, но не вечны, есть определенное количество зарядов, и нужно экономить. Иначе однажды вы с удивлением обнаружите, что смартфон быстро выходит из строя, а срок работы полностью заряженного аккумулятора значительно сократится. Это произойдет быстрее, если, например, регулярно заряжать мобильник в такси.

«Многие не знают, что зарядка смартфона в автомобиле может негативно сказаться на аккумуляторе. Это связано с тем, что во время зарядки в автомобиле напряжение может колебаться, что неблагоприятно влияет на аккумулятор», — сказал Учакин.

По словам эксперта, лучше всего заряжать телефон после того, как значок в правом верхнем углу экрана покажет уровень 20-30%. Когда показатель увеличится до 80-90%, можно отключать. Дело в том, что крайние показатели мощности аккумулятора, а также длительное подключение к сети негативно влияют на функциональность батареи. А если в процессе устройство нагреется, ее можно серьезно повредить. Риск есть и во время зарядки, например, у батареи, даже если сам телефон не нагревается.

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