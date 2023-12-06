Госдума ввела запрет на использование телефонов учениками в школах

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, предусматривающий запрет на использование школьниками мобильных телефонов во время занятий. Решение было принято в среду, 6 декабря.

Согласно законопроекту, дети смогут использовать личные телефоны только в опасных для жизни ситуациях. Для образовательных целей, по словам главы комитета ГД по просвещению Ольги Казаковой, будут выдаваться школьные гаджеты.

За нарушение грозит замечание, выговор или вызов родителей. Где дети должны оставлять гаджеты — в гардеробе, фойе или классе — в законе не прописано. Этот вопрос в школах должны решать самостоятельно. Согласно недавнему опросу, инициативу поддержали больше 80% родителей.

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