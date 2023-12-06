Госдума ввела запрет на использование телефонов учениками в школах

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 49 0

При этом для образовательных целей детям будут давать гаджеты, но не личные.

Госдума ввела запрет на использование телефонов учениками в школах

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

Читайте нас в: Дзен Новости

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, предусматривающий запрет на использование школьниками мобильных телефонов во время занятий. Решение было принято в среду, 6 декабря.

Согласно законопроекту, дети смогут использовать личные телефоны только в опасных для жизни ситуациях. Для образовательных целей, по словам главы комитета ГД по просвещению Ольги Казаковой, будут выдаваться школьные гаджеты.

За нарушение грозит замечание, выговор или вызов родителей. Где дети должны оставлять гаджеты — в гардеробе, фойе или классе — в законе не прописано. Этот вопрос в школах должны решать самостоятельно. Согласно недавнему опросу, инициативу поддержали больше 80% родителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отвлечь детей от смартфона.

-15° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
91.58
0.91 99.13
0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 декабря для всех знаков зодиака

Последние новости

13:53
Времен Золотой Орды: в России откопали древний алтарь для жертвоприношений
13:42
Муж, отец и лидер нации: как слезы Ким Чен Ына могут повлиять на имидж политика
13:39
В России задержаны подозреваемые в убийстве советника министра путей сообщения
13:26
Ради котиков: россиянка за гроши продала редкую книгу 1966 года
13:13
Их нравы: странные традиции на Новый год в разных странах
13:00
«Кричала по ночам»: как умершая Людмила Барыкина лишилась ноги

Сейчас читают

Венесуэла объявит часть Гайаны своим штатом: нефтекомпаниям поставили ультиматум
Западные СМИ сообщили о возможной смерти экс-главы МИД Китая Цинь Гана
Касается России и США: что предсказали «Симпсоны» на 2024 год
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд