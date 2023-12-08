«Скажите всем абсолютно»: Ольга Бузова назвала тренд года
Бузова назвала мем «Алло-алло, я больше недоступна» трендом года
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Звезда также рассказала о планах на новогодние праздники.
Фраза «Алло-алло, я больше недоступна» из песни Ольги Бузовой стала мемом — сама же исполнительница назвала эти слова главным трендом 2023 года и предложила фанатам говорить ее беспокоящим их людям 1 января, пишет издание NEWS.ru.
«Тренд, который я создала — „Алло-алло, я больше недоступна“ — это тоже итог, когда твое творчество становится мемом по всей стране и все это говорят. Вот это вот скажите, пожалуйста, 1 января всем абсолютно», — сказала артистка.
Бузова отметила, что у нее в новогодние праздники будет два выходных. Она надеется перевести дух и отоспаться в эти дни.
Но при этом певица отметила, что она либо долго отдыхает, либо находится в интенсивном рабочем режиме. А вот пары выходных ей явно не хватит, чтобы расслабиться.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Ольга Бузова заглядывает мужчинам в рот на первом свидании.
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