«Скажите всем абсолютно»: Ольга Бузова назвала тренд года

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 50 0

Бузова назвала мем «Алло-алло, я больше недоступна» трендом года

«Скажите всем абсолютно»: Ольга Бузова назвала тренд года

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Тема:
Ольга Бузова

Звезда также рассказала о планах на новогодние праздники.

Фраза «Алло-алло, я больше недоступна» из песни Ольги Бузовой стала мемом — сама же исполнительница назвала эти слова главным трендом 2023 года и предложила фанатам говорить ее беспокоящим их людям 1 января, пишет издание NEWS.ru.

«Тренд, который я создала — „Алло-алло, я больше недоступна“ — это тоже итог, когда твое творчество становится мемом по всей стране и все это говорят. Вот это вот скажите, пожалуйста, 1 января всем абсолютно», — сказала артистка.

Бузова отметила, что у нее в новогодние праздники будет два выходных. Она надеется перевести дух и отоспаться в эти дни.

Но при этом певица отметила, что она либо долго отдыхает, либо находится в интенсивном рабочем режиме. А вот пары выходных ей явно не хватит, чтобы расслабиться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Ольга Бузова заглядывает мужчинам в рот на первом свидании.

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