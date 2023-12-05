Строгие критерии отбора: зачем Ольга Бузова заглядывает мужчинам в рот на первом свидании

Самой завидной невесте российского шоу-бизнеса Ольге Бузовой льстит внимание, оказываемое Давой. Могут ли возобновиться отношения экс-возлюбленных, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Ольгу Бузову подозревают в воссоединении с бывшим. Правда, что теледива решила вернуться к Давиду Манукяну? Неужели она простила блогеру измены и рукоприкладство? На что Бузова готова пойти ради любви? Почему расплакалась во время своего концерта? И действительно ли выступления на сцене приносят ей такое же удовольствие, как интимная близость? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Меня трясет от того, что я еще пока не понимаю, что это случилось», — призналась звезда.

Ольга Бузова дала три грандиозных сольных концерта. Артистка устроила целую ретроспективу своего творчества. Воссоздала образы, с которых когда-то начался ее путь в шоу-бизнес.

«Я вспоминаю этот день шесть лет назад. Я прям в той же футболке, с такой же укладкой, только были короче волосы», — отметила теледива.

Бузову переполняли эмоции. Она заявила, что во время концерта получила истинное удовольствие.

«Я сегодня испытала оргазм, причем несколько раз. Такого еще никто не делал со мной. Последние два года так точно», — заявила Бузова.

Но поклонники уверены: Ольгу возбудили вовсе не песни и аплодисменты, а присутствие экс-возлюбленного. В VIP-зоне весело отплясывал Давид Манукян. Певица время от времени бросала в его сторону игривые взгляды. Зрители отметили, что химия между ними чувствовалась даже на расстоянии.

«Что? Любишь до сих пор? Да, меня невозможно забыть. И все мои бывшие это знают», — сказала Ольга Бузова на концерте.

На следующий день Дава снова пришел на концерт бывшей. А потом выяснилось, что он уже не первый раз ищет встречи с теледивой. И даже прилетал к ней на съемки в другую страну.

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«Самое главное, мы видим, что человек готов сорваться, преодолеть расстояние, прилететь ко мне в Китай, чтобы хотя бы меня увидеть. Хоть на день, хоть на час», — подчеркнула Ольга Бузова.

Оказалось, в качестве Купидона выступил сам король отечественной эстрады.

«Я делал в Китае все для этого, чтобы они помирились. Можно сказать, я их и свел. Я их подтолкнул друг к другу. И думаю, что у меня это получилось», — признался Филипп Киркоров.

Бузова явно дала понять, что ей льстит внимание Давы. Но как же их скандальный разрыв? Ведь в свое время певица обвинила Манукяна в изменах. Говорила, что он поднимал на нее руку. Неужели звезда уже забыла, сколько слез тогда пролила?

«Мы живем эту жизнь первый раз и один единственный. Поэтому даже свои ошибки и свои грабли беру с собой, как моих людей. С ними иду по жизни. Я ни о чем не сожалею», — заверила она.

«Шоу-бизнес демонстрирует очень разные истории. Даже Бен Аффлек с Дженнифер Лопес спустя чуть ли не 20 лет снова вместе. Но там есть какое-то ощущение естественности этого процесса», — высказался музыкальный критик Алексей Остудин.

По словам Бузовой, она не из тех, кто копит обиды. К тому же ей так хочется создать семью. К своим 37 годам звезда добилась небывалых высот. Она ведет тв-шоу, снимается в рекламе и собирает аншлаги на своих концертах. Гонорары исчисляются шестизначными суммами. Но поющая телеведущая уверяет: деньги для нее не главное.

«Блин, я реально очень богатая. У меня реально много денег. И я реально хорошо зарабатываю. Но для меня это вообще, положа руку на сердце, вообще, правда, ничего не значит», — заявила артистка.

Бузова объясняет: она работает круглыми сутками только потому, что дома ее никто не ждет.

«Я мечтаю, чтобы меня забрал мой мужчина. Взял на ручки, отвез домой, напоил меня чаем с медом, с лимоном, с имбирем, уложил в кровать и желательно не приставал, потому что я устала. Обнял меня и сказал: „Ты лучшая“», — поделилась она.

Ольга Бузова уже давно считается самой завидной невестой российского шоу-бизнеса. Завоевать сердце звезды пытались многие мужчины. Но у артистки строгие критерии отбора. На свидании она первым делом заглядывает потенциальному жениху в рот.

«С детства мама говорила, что самое главное — это зуб. И по зубам можно определить, хорошие гены или нет. Когда я знакомлюсь с молодым человеком, я говорю: „Улыбнись“. И в рот заглядываю, потому что если зубы плохие, то значит, генетика плохая», — объяснила Бузова.

Однако она признается: когда влюбляешься по-настоящему, все условия уходят на второй план. Именно так когда-то произошло с Давой. Зубы блогера закрыты винирами. И Ольга Бузова не смогла оценить его улыбку. Но ее это не остановило.

«Я не вправе говорить про генетику ни в коем случае, потому что не видела натуральные зубы. Сразу же был красивый рот. Любовь приходит совершенно спонтанно. И все эти списки, которые мы пишем себе в голове, какие они должны быть, не работают», — уточнила певица.

«Для Оли это абсолютно пиар-история. Сейчас многие обсуждают, что она набрала вес. Нужно как-то перебить эту повестку. Она перебивает тем, что бывший приполз на коленях и умоляет о возвращении», — выразил свое мнение музыкальный критик Остудин.

На вопросы о Давиде певица отвечает с загадочной улыбкой. Говорит, что пока рано делать предположения. Поклонники надеются, что если вдруг Ольга Бузова и правда даст Манукяну второй шанс, он воспользуется им с умом. Учтет свои ошибки. И больше не причинит девушке боль.ф