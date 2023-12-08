«Если честно, редко смотрю»: Силуанов назвал свой любимый мультфильм

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 47 0

Силуанов назвал «Буратино» своим любимым мультфильмом

«Если честно, редко смотрю»: Силуанов назвал свой любимый мультфильм

Фото: Кадр из м/ф «Приключения Буратино», реж. Дмитрий Бабиченко, Иван Иванов-Вано, 1959 г.

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Такой вопрос задали министру в ходе лекции на выставке «Россия». Что он ответил?

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о своем любимом мультфильме по финансовой грамотности. Соответствующий вопрос ему задали в ходе лекции на выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве.

Чиновник признался, что сегодня у него нет времени на просмотр мультфильмов.

«Если честно, я сейчас мультики очень редко смотрю. Наверное, знаете, на ум приходит что-то типа «Буратино“», — сказал Силуанов.

Министр объяснил, что в данной картине показаны главные составляющие успеха — знания, команда и креатив. По словам Силуанова, сегодня важно не гнаться за большими деньгами, а заниматься своим образованием и иметь «хороших бизнес-партнеров».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент России Владимир Путин пошутил над главой Сбербанка Германом Грефом, указав ему на последствия развития технологий ИИ.

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