«Копаешь сам себе»: Путин указал Грефу на последствия развития технологий ИИ

Путин Грефу о развитии технологий ИИ: копаешь сам себе
Фото, видео: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru
Президент осмотрел выставку, на которой ему рассказали о последних тенденциях в развитии искусственного интеллекта.
Президент России Владимир Путин, посещая выставку передовых разработок в области искусственного интеллекта (ИИ) в рамках конференции AI Journey, задался вопросом о том, смогут ли новые технологии начать выполнять работу за человека.
В ходе осмотра выставки Путину и главе «Сбербанка» Герману Грефу показали презентации о развитии ИИ. Президент в шутку поинтересовался, сможет ли искусственный интеллект заменить Грефа.
«Ваша работа не приведет к увольнению Германа Оскаровича?» — поинтересовался у спикера Путин.
«Это наша задача», — посмеялась главный исследователь данных в блоке «Стратегия и развитие» Сбербанка Виктория Дочкина, рассказывавшая о ИИ.
Спикер затем добавила, что пока роботы не смогут полностью заменить человека.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что нейросеть научили ставить диагноз. Искусственный интеллект начали использовать в Москве.
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