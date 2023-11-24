«Копаешь сам себе»: Путин указал Грефу на последствия развития технологий ИИ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 160 0

Путин Грефу о развитии технологий ИИ: копаешь сам себе

Фото, видео: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Президент осмотрел выставку, на которой ему рассказали о последних тенденциях в развитии искусственного интеллекта.

Президент России Владимир Путин, посещая выставку передовых разработок в области искусственного интеллекта (ИИ) в рамках конференции AI Journey, задался вопросом о том, смогут ли новые технологии начать выполнять работу за человека.

В ходе осмотра выставки Путину и главе «Сбербанка» Герману Грефу показали презентации о развитии ИИ. Президент в шутку поинтересовался, сможет ли искусственный интеллект заменить Грефа.

«Ваша работа не приведет к увольнению Германа Оскаровича?» — поинтересовался у спикера Путин.

«Это наша задача», — посмеялась главный исследователь данных в блоке «Стратегия и развитие» Сбербанка Виктория Дочкина, рассказывавшая о ИИ.

Спикер затем добавила, что пока роботы не смогут полностью заменить человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нейросеть научили ставить диагноз. Искусственный интеллект начали использовать в Москве.

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