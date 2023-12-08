Решат каждый вопрос: Песков раскрыл подробности о прямой линии Путина

Как пройдет одно из важнейших политических событий года?

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин ответит на несколько десятков вопросов. Об этом ведущему программы «Известия. Главное» Виталию Воронину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В ходе программы удастся ответить на несколько десятков вопросов, не более. Поэтому весь массив — а это свыше миллиона вопросов — сейчас мы с уверенностью можем сказать, что мы уйдем за миллион солидно. Этот массив будет обрабатываться ОНФ в содействии с регионами, главами регионов, компаниями-монополистами. Будет решаться каждый отдельно взятый вопрос в течение года», — сказал чиновник.

Это будет хорошим социологическим срезом для того, чтобы и глава государства, и чиновники могли понять, чем живут люди. Кроме того, говорит Песков, это даст возможность увидеть недоработки федеральных и региональных властей.

Весь массив вопросов — а их уже больше миллиона — будет обрабатываться ОНФ в содействии с регионами, главами регионов, компаниями-монополистами. Будет решаться каждый из них отдельно, подчеркнул пресс-секретарь, но потребуется время в течение года.

«Будут модераторы сидеть с Путиным, модерировать ту часть, которая касается прямой линии, то есть вопросов граждан. А я тоже буду на своей жердочке сидеть, как обычно это делаю, уже пытаться модерировать общение президента с журналистами», — добавил Песков.

Активность людей, отмечает представитель Кремля, обусловлена их консолидацией вокруг главы государства. Они, по информации Пескова, хотят видеть Путина следующим президентом России — даже настаивают на этом.

Дальнейшие электоральные нюансы будут проясняться в будущем, уточнил Песков. Объявление Путина о намерениях участвовать в выборах было достаточно спонтанным, но тот не мог не ответить на обращение героев, убежден пресс-секретарь.

Подробнее смотрите 9 декабря в 00:00 в программе «Известия. Главное» на Пятом канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что почти 80% россиян планируют голосовать на выборах президента.