Почти 80% россиян заявили, что планируют голосовать на выборах президента

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 82 0

Опрос показал, что 70% россиян считают нужным выдвижение Путина на новый срок

Почти 80% россиян заявили, что планируют голосовать на выборах президента

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Тема:
Выборы президента России — 2024

Среди граждан был проведен опрос, в котором приняли участие свыше шести тысяч граждан России.

Большинство россиян планируют проголосовать на выборах президента, которые намечены на 17 марта 2024 года. Об этом сообщает Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), который провел опрос.

Результаты исследования, в котором приняли участие свыше шести тысяч человек, показали, что 78% граждан России планируют проголосовать на выборах в следующем году.

Кроме того, исследователи отметили рост процента тех, кто готов поддержать действующего главу государства Владимира Путина. Так, 70% россиян считают, что президенту нужно баллотироваться на новый срок. При этом четыре года назад так считали только 33% респондентов.

Выборы в России пройдут 17 марта 2024 года. Сегодня эту дату утвердили на заседании Совфеда, в котором также участвовала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. «За» проголосовали 162 сенатора, то есть единогласно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о мыслях Владимира Путина по участию в выборах президента в 2024 году. По его словам, глава государства пока не делал никаких заявлений о выдвижении своей кандидатуры.

В Кремле отмечали, что президент сообщит о своих планах после утверждения даты и старта выдвижения кандидатов.

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