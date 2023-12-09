На полголовы: внук Надежды Бабкиной обогнал ее в росте

Георгию всего 13 лет, но он уже мечтает пойти по стопам бабушки.

Внук народной артистки России Надежды Бабкиной Григорий уже обогнал ее в росте. На пьесе Александра Островского, которую поставили в театре артистки «Русская песня», 13-летний мальчик вышел на сцену, чтобы поздравить родственницу с успешным представлением. Фотоотчет с мероприятия опубликовало издание 7Дней.ru.



После спектакля внук Надежды Бабкиной вышел на сцену, чтобы вручить ей цветы. Когда он встал рядом с ней, то зрители увидели, как сильно вырос мальчик. Теперь он выше своей бабушки на полголовы.

«Он мечтает, что выйдет на сцену и обязательно сыграет в каком-то спектакле», — пишет издание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Надежда Бабкина рассталась с молодым возлюбленным Сергеем Рябовым. Фаворит звезды работал в ее театре пиар-директором. Его называли правой рукой Бабкиной, а позже появились слухи об их весьма близких отношениях. Впрочем, сама пара подтверждать их не спешила. А сейчас появилась информация, что союз оказался недолгим. Что случилось — читайте в нашем материале.