Разговор со страной: как проходит подготовка к прямой линии с Путиным
Россияне прислали на прямую линию с Путиным более миллиона вопросов
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru
Основные темы вопросов россиян — ЖКХ, доступность медицины и культуры.
Вопросы роста цен сейчас волнуют многих россиян. Об этом свидетельствуют обращения, которые поступают на прямую линию президента — она состоится 14 декабря.
Прислано уже почти 600 тысяч вопросов: основные темы в них — ЖКХ, доступность медицины и культуры. Так, предлагают к Пушкинской карте добавить Толстовскую — для пенсионеров.
Как проходит подготовка к главному разговору года, сегодня проверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев расскажет подробности.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ходе прямой линии президент России Владимир Путин ответит на несколько десятков вопросов. Как рассказал Песков, это будет хорошим социологическим срезом для того, чтобы и глава государства, и чиновники могли понять, чем живут люди. Кроме того, говорит он, это даст возможность увидеть недоработки федеральных и региональных властей.
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