Российский беспилотник сбил украинский дрон «Баба-Яга» под Артемовском

Оператор БПЛА Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожил украинский ударный гексакоптер типа «Баба-Яга» под Артемовском при помощи дрона-разведчика. Соответствующим известием поделились в Минобороны РФ с РИА Новости 9 декабря.

ВСУ взяли на вооружение сельскохозяйственные беспилотники, чтобы сбрасывать с них крупнокалиберные мины. Новая техника получила прозвище «Баба-Яга». Планировалось, что они будут эффективнее действовать на поле сражения, но оператору ВС РФ удалось оперативно обнаружить подозрительный объект по возвращении с воздушной разведки. По предварительным данным, дрон направлялся в расположение украинских подразделений после сброса боеприпасов.

«Оператор российского БПЛА принял решение сбить гексакоптер ВСУ. После набора высоты его БПЛА зашел на удобную траекторию и протаранил сверху вражеский беспилотник, упавший на нашей территории», — сообщили в МО РФ.

После того, как дрон рухнул на землю, российские военные подобрали его и направили в штаб для детального изучения.

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