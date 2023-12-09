Российский беспилотник сбил украинский дрон «Баба-Яга» под Артемовском

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 44 0

Такую технику в ВСУ используют для сброса крупнокалиберных бомб.

Российский беспилотник сбил украинский дрон «Баба-Яга» под Артемовском

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Оператор БПЛА Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожил украинский ударный гексакоптер типа «Баба-Яга» под Артемовском при помощи дрона-разведчика. Соответствующим известием поделились в Минобороны РФ с РИА Новости 9 декабря.

ВСУ взяли на вооружение сельскохозяйственные беспилотники, чтобы сбрасывать с них крупнокалиберные мины. Новая техника получила прозвище «Баба-Яга». Планировалось, что они будут эффективнее действовать на поле сражения, но оператору ВС РФ удалось оперативно обнаружить подозрительный объект по возвращении с воздушной разведки. По предварительным данным, дрон направлялся в расположение украинских подразделений после сброса боеприпасов.

«Оператор российского БПЛА принял решение сбить гексакоптер ВСУ. После набора высоты его БПЛА зашел на удобную траекторию и протаранил сверху вражеский беспилотник, упавший на нашей территории», — сообщили в МО РФ.

После того, как дрон рухнул на землю, российские военные подобрали его и направили в штаб для детального изучения.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-25 в ДНР.

-14° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
91.64
-0.93 98.84
-0.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:54
Истерзанное тело, вода в крови: жуткие подробности трагической смерти дочери Аррегина
8:35
«Почувствовать не получится»: в Москве ожидают потепление, но есть нюанс
8:16
Принцип «zero waste»: как сэкономить на новогоднем столе
8:04
Российский беспилотник сбил украинский дрон «Баба-Яга» под Артемовском
7:47
Микоплазменная пневмония: симптомы и профилактика
7:33
«Должна быть незаметной»: как отличить хорошую пломбу от плохой

Сейчас читают

«Все на стрессе»: пассажир рассказал об аварийной посадке самолета в Минводах
«Все сложно»: актриса Наталья Земцова намекнула на перемены в личной жизни
Дожить до ста: исследователь долголетия нашел самый полезный завтрак
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам