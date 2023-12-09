Принцип «zero waste»: как сэкономить на новогоднем столе

Точный список продуктов и расчет гостей помогут сократить траты. А что еще?

Многие россияне приготовления к Новому году начинают заранее. Поиск места, где бы хотелось отметить торжество, подготовка к тратам на подарки родным и близким, а также выбор меню праздничного стола. Чтобы новогодние хлопоты сильно не ударили по карману, необходимо правильно спланировать свой бюджет. Сергей Михеев, бренд-шеф сети кафе быстрого питания «Крошка Картошка», рассказал Газете.ру, как грамотно сэкономить на торжественном застолье.

Во-первых, главнейшее правило, которое поможет значительно сократить расходы – предварительно узнать, сколько будет гостей. Меню необходимо составить заранее, и также за некоторое время до готовки приобрести все продукты. Так будет намного проще найти лучшие бюджетные предложения.

Во-вторых, специалист отметил, что четкий список необходимых ингредиентов позволит и не отказывать в себе празднике, и сэкономить. Просто не стоит забывать про свои планы.

Кроме того, эксперт посоветовал отдать предпочтение тем продуктам, которые растут или производятся в нашей стране. Это поможет не только поддержать местного производителя, но и не принесет сильного урона бюджету. Не стоит делать заграничные товары главными блюдами, однако совсем отказываться от них необязательно.

«К тому же вкус и качество подобных продуктов не всегда находятся на должном уровне из-за длительной и сложной транспортировки, а также из-за того, что большинство овощей и фруктов срывают еще зелеными. Зачастую вследствие этого на прилавок они попадают безвкусными и даже прогнившими внутри», - рассказал Сергей Михеев.

Составлять меню новогоднего стола лучше по принципу «zero waste», что означает «быт без отходов». После завершения всех приготовлений к празднику оставшиеся ингредиенты не должны оказываться в мусорке. К примеру, при использовании одной половины банки кукурузы, вторую половину можно попробовать добавить в другое блюдо.

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