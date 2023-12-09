Мантуров передал ЛНР 50 автолавок для улучшения торговли

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 33 0

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Мантуров передал ЛНР 50 автолавок для улучшения торговли

Фото: 5-tv.ru

Глава Минпромторга России Денис Мантуров передал Луганской Народной Республике (ЛНР) 50 мобильных автолавок для создания специализированного парка и улучшения логистических возможностей торговли.

Отмечается, что была передана только первая партия техники правительству ЛНР, а в общей сложности в рамках комплексного плана ведомство закупило 233 автолавки для безвозмездной передачи семи регионам в 2023 году. Министр отметил, что «до новогодних праздников все запланированные поставки будут завершены».

«Это позволит организовать быструю доставку продовольствия и другой продукции первой необходимости. Прежде всего на территории, прилегающие к районам боевых действий либо где есть дефицит торговых объектов», — отметил глава Минпромторга России.

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Кроме того, Мантуров подчеркнул, что таким образом регионы смогут оперативно донастроить свои логистические потоки для обеспечения населения всем необходимым в максимально комфортном и доступном для граждан формате.

Во время рабочей поездки Денис Мантуров также посетил «Луганский автоцентр КАМАЗ», где осмотрел ремонтную зону, зону запасных частей и зону приемки. Помимо этого, он побывал на территории одного из ремонтно-восстановительных подразделений и ознакомился с процессами производства на Алчевском металлургическом комбинате.

В конце рабочей поездки Мантуров посетил торговые объекты региона. Там работники и посетители рассказали министру об ассортименте и доступности товаров и развитии торговли в субъекте.

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