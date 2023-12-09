Ученые выяснили, какая диета предотвратит развитие диабета

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 40 0

BMC Medicine: противовоспалительная диета может снизить риск развития диабета

Ученые выяснили, какая диета предотвратит развитие диабета

Фото: www.globallookpress.com

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Исследование длилось больше восьми лет!

Ученые из Тяньцзиньского университета провели особый эксперимент, длящийся больше 8 лет. Специалисты стремились выяснить связь между противовоспалительной диетой и риском развития сахарного диабета второго типа. Результаты работы были опубликованы в BMC Medicine.

В исследовании приняло участие около 142 тысяч человек в возрасте 39-72 лет, из которых 126 тысяч имели нормальный уровень сахара в крови, а 16 тысяч находились в предиабетическом состоянии. Ученые собрали информацию о каждом испытуемом: пол, возраст, образование, вредные привычки и текущее состояние здоровья.

Главной целью специалистов было выяснить, способен ли тип питания, известный как «противовоспалительная диета», повлиять на развитие диабета второго типа. За период проводимого эксперимента у 3348 пациентов с нормогликемией и у 2496 испытуемых с предиабетом развилось заболевание.

Однако низковоспалительное питание действительно может отложить возникновения диабета, показало исследование. Такие продукты, как орехи, вегетарианские альтернативы белку, рыба, сыр, фрукты, вино, крахмал и другие действительно понизил риск развития болезни на 74% у здоровых испытуемых и на 71% у пациентов в предиабетическом состоянии.

«Более того, низковоспалительная диета может снизить генетический риск развития диабета. Наши результаты доказывают, что соблюдение низковоспалительной диеты может способствовать профилактике диабета второго типа», — отмечают ученые.

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