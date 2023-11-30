От набора веса до риска развития рака: какие продукты опасны для женщин

Одни продукты способны помочь женщине в вечной борьбе за красоту и молодость, другие же могут приблизить ее к серьезным заболеваниям.

Сахар и сахарозаменители опасны для женского здоровья, так как имеют высокую калорийность. Кроме того, избыточное потребление способствует развитию ожирения. Об этом в беседе с Газета.ру предупредила акушер-гинеколог Идилия Орфанова. Она также назвала и другие продукты, негативно влияющие на женское здоровье.

Так, еще один продуктом, о котором стоит позабыть женщине, является маргарин. Наличие большого количества трансжиров в его составе может спровоцировать как набор веса, так и развитие онкологических заболеваний. Помимо этого алкоголь губительно воздействует на женский организм. Регулярное употребление его может изменить гормональный фон и ухудшить репродуктивную функцию. Следующим негативным для женского здоровья продуктов врач назвала белый дрожжевой хлеб и булочки.

«Доказано, что риск развития сахарного диабета у любителей белого хлеба в три раза выше, чем у тех, кто предпочитает зерновой. А у женщин риск развития этого заболевания и без того выше», — объяснила Орфанова.

В заключении врач рассказала об опасности супов и лапши быстрого приготовления. В них содержатся соли и специи, способные спровоцировать развитие гастрита или язвы.

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