«Перед ребятами с СВО»: Надежда Бабкина потеряла сознание во время съемок

Исполнительнице стало плохо в студии одного из федеральных телеканалов.

Надежда Бабкина упала в обморок во время съемок одной из программ. Подробности в беседе с 5-tv.ru рассказал заместитель директора по информационному развитию певицы Сергей Рябов.

Народная артистка России потеряла сознание в студии одного из федеральных телеканалов, когда принимала участие в съемках передачи с участием российских военнослужащих, вернувшихся из зоны специальной военной операции России на Украине.

«Там было душно. И эмоциональная речь перед ребятами, приехавшими из зоны СВО… Видимо, Надежде Георгиевне стало не очень хорошо», — рассказал Сергей Рябов.

Замдиректора также отметил, что госпитализация Надежде Бабкиной не понадобилась, сейчас певица чувствует себя хорошо и уже находится дома.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что внук Надежды Бабкиной обогнал ее в росте. А ведь ребенку всего 13 лет.