Холодильник и тест на беременность: на чем запускали Doom за 30 лет

Энтузиасты нашли самые оригинальные способы сыграть в любимый шутер.

Сегодня одному из самых популярных шутеров Doom исполнилось 30 лет. В честь юбилея культовой игры редакция 5-tv.ru собрала самые необычные платформы, на которых запускали экшен.

Тест на беременность

Открывает наш ТОП тест на беременность. Разумеется, речь идет о нестандартном приборе, оснащенном небольшим экранчиком. Так в 2020 году над любимой игрой поиздевался энтузиаст под ником Foone. Правда, для того, чтобы управлять персонажем, программисту пришлось воспользоваться беспроводной клавиатурой, а также заменить дисплей и микроконтроллер в устройстве.

По словам создателя, версия игры полностью рабочая. Однако уничтожать демонов на монохромном дисплее с разрешением 128×32 пикселя совсем не удобно.

Сережка

Если вы не знаете, что презентовать своей второй половинке женского пола, то у компании Thumby есть решение. Несколько лет назад умельцы выпустили на рынок свою мини-консоль, которую можно повесить в ухо вместо сережки. Сообщается, что игра работает без каких-либо трудностей, так как внутри приставки находится компьютер Raspberry Pi Pico. На консоли также запускали Pokémon и Tetris.

Управлять персонажем можно с помощью крестовины и нескольких кнопок, расположенных на корпусе приставки. Помимо Doom на устройство загружено еще пять игр. Приобрести консоль может любой желающий. Просят за нее несколько тысяч рублей — отличный подарок для любительниц видеоигр.

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Холодильник

Сразу оговоримся, что в этом пункте речь пойдет о последней вышедшей части шутера с подзаголовком Eternal. Но если устройство справилось с актуальной игрой, то и самую первую «переварит» и подавно.

Реализовать задумку получилось благодаря сервису xCloud от Microsoft. С его помощью можно транслировать игры из подписки Xbox Game Pass на устройства под управлением Android.

По словам энтузиаста, при запуске игры на Samsung Smart Fridge никаких проблем не возникло. Шутер работал плавно и без каких-либо задержек. Холодильник даже смог правильно сделать ориентацию картинки. Впрочем, особой хитрости тут нет. Дело в том, что все вычисления происходят не на устройстве, а на удаленных серверах.

Калькулятор и картошка

Пользователь Reddit запустил оригинальную игру Doom на калькуляторе. По сравнению с остальными позициями нашего топа, кажется, не так интересно. Однако, чтобы усложнить себе жизнь, разработчик запитал устройство от клубней картофеля.

Как признавался геймер, изначально к 200 отваренным клубням он подключил компьютер Raspberry Pi Zero. Однако мощности в овощах не хватило, и потребовался девайс поменьше.

Выходом стал калькулятор. Также энтузиаст нарезал картофель на 770 кусков, а также воткнул в каждый гвоздь и монету. По его словам, эксперимент растянулся на неделю. В результате овощи начали портиться и неприятно пахнуть.

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Фотоаппарат

Известный западный блогер запустил DOOM на фотокамере Kodak Digital Science DC260 ZOOM, которая вышла в 1998 году. Все дело в особенностях камеры, которая оснащалась собственной OC, восемью мегабайтами оперативной памяти, процессором PowerPC 66.

Через несколько лет эксперимент повторили на более современной камере — Canon EOS 200D. Примечательно, что игра запускалась гораздо хуже, чем на старом фотоаппарате. Отчетливо заметны просадки частоты кадров, да и разрешение картинки гораздо хуже Однако управлять персонажем довольно удобно с помощью кнопок навигации.

Сейчас сыграть в шутер может любой желающий. Игра спокойно запускается через браузер.

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