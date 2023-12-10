ЛНР и Чеченская Республика показали свои достижения на выставке «Россия»

На Международной выставке-форуме «Россия» 10 декабря прошли дни сразу двух регионов — Луганской Народной Республики и Чеченской Республики. Гости ВДНХ смогли познакомиться с основными достижениями ЛНР и Чечни. Стенды субъектов РФ в павильоне № 75 представили экспозиции, рассказывающие об их экономике, социальной жизни, истории и культуре.

«В 2014 году начался наш долгий путь домой — в Россию. Мы выстояли под беспрецедентным геноцидом и давлением украинских властей и сегодня с гордостью говорим: Россия — наша Родина. Как сказал наш президент Владимир Путин, в ЛНР живут люди, крепкие душой, сердцем, характером, способные многим показать пример, как надо жить и работать, какой стержень должен быть у каждого», — подчеркнул глава ЛНР Леонид Пасечник.

Экспозицию Чеченской Республики гостям ВДНХ представил председатель правительства региона Муслим Хучиев, зачитавший приветственное послание от главы республики Рамзана Кадырова.

«Эта выставка-форум для меня лично и для всего чеченского народа приобрела особый смысл и значимость, и мы рады продемонстрировать свои успехи и всю красоту нашей Республики. Экспозиция на стенде республики визуально отражает национальный дух чеченского народа, его патриотизм и любовь к Родине», — подчеркнул Рамзан Кадыров.