ЛНР и Чеченская Республика показали свои достижения на выставке «Россия»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 18 0

На ВДНХ 10 декабря прошли дни двух регионов.

ЛНР и Чеченская Республика показали свои достижения на выставке «Россия»

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

На Международной выставке-форуме «Россия» 10 декабря прошли дни сразу двух регионов — Луганской Народной Республики и Чеченской Республики. Гости ВДНХ смогли познакомиться с основными достижениями ЛНР и Чечни. Стенды субъектов РФ в павильоне № 75 представили экспозиции, рассказывающие об их экономике, социальной жизни, истории и культуре.

«В 2014 году начался наш долгий путь домой — в Россию. Мы выстояли под беспрецедентным геноцидом и давлением украинских властей и сегодня с гордостью говорим: Россия — наша Родина. Как сказал наш президент Владимир Путин, в ЛНР живут люди, крепкие душой, сердцем, характером, способные многим показать пример, как надо жить и работать, какой стержень должен быть у каждого», — подчеркнул глава ЛНР Леонид Пасечник.

Экспозицию Чеченской Республики гостям ВДНХ представил председатель правительства региона Муслим Хучиев, зачитавший приветственное послание от главы республики Рамзана Кадырова.

«Эта выставка-форум для меня лично и для всего чеченского народа приобрела особый смысл и значимость, и мы рады продемонстрировать свои успехи и всю красоту нашей Республики. Экспозиция на стенде республики визуально отражает национальный дух чеченского народа, его патриотизм и любовь к Родине», — подчеркнул Рамзан Кадыров.

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ЛНР и Чеченская Республика показали свои достижения на выставке «Россия»

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