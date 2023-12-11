Новая пластика? Люся Чеботина рассказала, что случилось с лицом Киркорова

Неужели поп-король вновь лег под нож хирурга и скорректировал свое лицо?

Исполнительница хита «Солнце Монако» Люся Чеботина рассказала, что случилось с лицом певца Филиппа Киркорова, которого недавно стали подозревать в очередной пластике. Недоверие к артисту возникло после его посещения VK Квартирника. Для выхода знаменитый певец надел кольчугу, скрывающую лицо. Поклонники тогда решили, что артист вновь обратился к звездному хирургу Тимуру Хайдарову для коррекции лица.

«Вам, что, никогда не удаляли зубы? Это все фейк. Я не знаю, зачем писать то, чего нет на самом деле. Филипп выглядит потрясающе. Когда я его увидела в таком виде, подумала: «Боже, это настолько жизнерадостный, здоровый человек, что случилось?» — заступилась Чеботина за Киркорова после вопроса представителей прессы о его внешности на «Песне года».

По словам Чеботиной, Киркоров ей признался, что занялся своими зубами. Артистка пожелала коллеге скорейшего выздоровления и отметила, что поп-король всегда делает свою работу на все 100%, а не как некоторые певцы при малейшем недомогании отказываются от работы.

К слову, за последний год певец изменился до неузнаваемости. Киркоров перекрасил волосы в белый цвет, вставил в глаза голубые линзы и решился на несколько пластических операций. В частности, певец сделал абдоминопластику и липосакцию с прорисовкой силуэтов, в результате которых у него появился «накаченный» пресс. Также поклонники обратили внимание на «новые» ягодицы певца. Многие уверены, что это тоже результат работы пластических хирургов, однако сам Киркоров заявил, что накачал попу, делая по 200 приседаний утром и вечером на протяжении полугода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, действительно ли Филипп Киркоров хочет завершить карьеру.