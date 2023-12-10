«Сколько мимо прошло. Я устал»: Киркоров ответил на вопрос о завершении карьеры

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 66 0

Киркоров заявил, что не намерен завершать карьеру певца

«Сколько мимо прошло. Я устал»: Киркоров ответил на вопрос о завершении карьеры

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Читайте нас в: Дзен Новости

Поп-король признался, за десятилетия популярности он изрядно вымотался.

Певец Филипп Киркоров ответил на вопрос о завершении карьеры. Артист в одном из последних интервью признался, что сильно вымотался за годы нахождения на сцене, ему тяжело даются гастроли, да и он сам уже не хочет ездить по стране.

«Я только работал. Знаешь, сколько мимо прошло всего?! Жизнь, встреч, путешествий, знакомств, просто отдыха. Банального отдыха», — признался Киркоров.

По его словам, он только в последние годы позволил себе немного затормозить ритм жизни и начать наслаждаться жизнью, общением с детьми, нашел время для личной жизни. Артист добавил, что устал от гастрольной деятельности, ему очень тяжело стало это делать. Однако прощаться с поклонниками в ближайшее время он вовсе не намерен. В следующем году знаменитость выступит в свой 57-й день рождения с новым шоу. Даже несмотря на то, что встретил избранницу, отношения с которой тщательно скрывает.

Впрочем, возможно, не слишком сильно. Артисту приписывают роман с продюсером Татьяной Тур. Они не раз уже выходили вместе в свет. Их видели на премьере фильма «Теща» — игриво улыбающихся, любующихся друг другом. Спутница называла Киркорова любимым мужчиной и сообщала журналистам, что Новый год встретит в его доме. В ответ исполнитель величал даму сердца бриллиантом, на фоне которого все его украшения — просто цацки. А когда Тур заговорила о праздновании Нового года, благосклонно кивал и загадочно улыбался.

Его личная мотивация: Филипп Киркоров снова проговорился о романе с Татьяной Тур

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что означает кольцо на безымянном пальце Филиппа Киркорова.

-14° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.64
-0.93 98.84
-0.97
Полный вперед: большой гороскоп для Тельцов на 2024 год

Последние новости

9:37
Украина — лишь прикрытие: в США указали на главный мотив Байдена в борьбе с Россией
9:20
Полный вперед: большой гороскоп для Тельцов на 2024 год
9:18
«Сколько мимо прошло. Я устал»: Киркоров ответил на вопрос о завершении карьеры
9:00
Один день из жизни Героя: как работают огнеметчики ВС РФ в зоне спецоперации
8:46
Игры разума и поиск предназначения: большой гороскоп для Овнов на 2024 год
8:41
В обморок не падала? Раскрыты детали происшествия с Надеждой Бабкиной

Сейчас читают

Високосный 2024 год Дракона: чем опасен и что принесет в жизнь каждому
«Я за секс» — Ханна призналась, на что готова пойти ради хайпа
Постельная сцена в «Не могу сказать „прощай“» оказалась не игрой
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам