Биржа Binance прекратит поддерживать российский рубль

Операции будут прекращены с 31 января 2024 года.
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
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Криптовалютная биржа Binance прекратит поддерживать операции с российским рублем с конца следующего месяца. Об этом пользователей проинформировали в онлайн-сервисе.
Отмечается, что решение было принято на фоне ухода Binance из России и продажи бизнеса компании CommEX, ранее купившей российскую долю бизнеса криптобиржи.
«Binance P2P прекратит поддержку российского Рубля (RUB), включая следующие торговые пары: USDT/RUB, BTC/RUB, FDUSD/RUB, BNB/RUB, ETH/RUB, BUSD/RUB и RUB/RUB», — указано в сообщении.
Площадка не будет ставить рубль в торговые пары также с 31 января 2024 года. Однако отмечается, что P2P-торговля может продолжаться на платформе CommEX. Комиссия за операции взиматься не будет.
До 31 января рубли возможно будет вывести через фиатных партнеров Binance и конвертировать их в криптовалюту или же обменять их на криптовалюту.
В России обслуживание рублевых депозитов было прекращено Binance в середине ноября.
Ранее 5-tv.ru писал, что трейдер Григорий Бегларян предостерег от инвестиций в криптовалюту.
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