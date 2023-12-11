Хуснуллин проверил ход восстановления инфраструктуры в Мариуполе

В Мариуполе продолжают восстанавливать инфраструктуру города. Отопление дали почти во все жилые дома.

Оставшиеся изначально планировали снести, но в итоге решили сохранить. Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что все городские котельные запущены, частично заменены и тепловые сети.

Несмотря на календарную зиму, в регионе до сих пор стабильный плюс. Это позволяет не вести работы в авральном режиме и ответственнее подходить к качеству. Завершается и восстановление корпусов областной больницы интенсивного лечения.

«Необходимо было подготовить помещения, сейчас мы видим, что они полностью готовы. Смотрим план дорожных работ, к концу года они практически все выполнены. Ну и задача уже сейчас подвести итоги года и составить план на следующий год. <…> Сейчас задача на следующий год — это, конечно, запуск предприятий, как можно быстрее надо запускать предприятия», — отметил чиновник.

Вице-премьер также обратил внимание на необходимость благоустройства улиц и общественных пространств и призвал нарастить усилия по восстановлению частных жилых домов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 3000 домов восстановили в новых регионах России.