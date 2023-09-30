Верным курсом: более 3000 домов восстановили в новых регионах России

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Алина Крылова
Алина Крылова 9 0

Зампред Хуснуллин: более трех тысяч домов восстановили в новых регионах РФ

Верным курсом: более 3000 домов восстановили в новых регионах России

Фото: Спринчак Валентин / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Работы по застраиванию и усовершенствованию территорий в самом разгаре.

Силами федеральных заказчиков и регионов-шефов в новых субъектах России восстановлено более трех тысяч домов и 1083 социальных объекта инфраструктуры. Вторую жизнь получили школы, детские сады и больницы, сообщил в первую годовщину воссоединения новых территорий с РФ заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В 2022 году сразу несколько самопровозглашенных республик в результате референдума приняли решение войти в состав РФ. С тех пор Россия дала обещание помочь восстановить местные ключевые объекты. Только за последнее время работы подошли к концу на 14 тысячах объектов разной сложности, и это отнюдь не предел.

«Построено и достроено 55 многоквартирных домов, восстановлено — более трех тысяч. Также построено 19 объектов социального назначения, восстановлено 1083 школы, детских сада и объекта здравоохранения», — отчитался он.

В правительстве планируют уделить внимание еще 246 образовательным объектам до конца года, из которых немалая часть — школы и колледжи.

Примечательно, что буквально в начале месяца в Мариуполе открыли новую школу «Невская». Содействовал в этом Санкт-Петербург.

ЛНР и ДНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года референдумов. За присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно.

Ранее 5-tv.ru писал, что 30 сентября в России отмечают День воссоединения страны с новыми регионами. Соответствующий концерт прошел в пятницу на Красной площади.

Тема:
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака

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