«А все думают — пластика»: Киркоров объяснил, почему прячет щеки от камер
Филипп Киркоров скрывает щеки из-за флюса после удаления зуба мудрости
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
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Артист действительно подвергся хирургическому вмешательству, но не тому, о котором все говорили.
В последние дни по Telegram-каналам гуляли слухи о том, что у народного артиста РФ Филиппа Киркорова появились очередные осложнения после пластических операций. Дескать, именно из-за это исполнитель прячет свои щеки. Но все слухи певец развеял лично на пресс-конференции, посвященной подведению итогов голосования и объявлению списка финалистов Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024».
«Это у меня флюс. А все думают — пластика. У меня так разнесло щеку. Уже третий день с этим борюсь», — посетовал Киркоров.
Но даже страдая от неудобств из-за проблем с зубами, Киркоров попозировал на фото для прессы.
«Пластика, пластика. Зачем мне пластика — молодой, красивый», — пробормотал под нос певец, уходя из зоны для фото.
Позже на пресс-конференции Филипп Киркоров рассказал, что решил выдрать зуб мудрости, но таких последствий никак не ожидал.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что случилось с лицом Киркорова.
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