Артист действительно подвергся хирургическому вмешательству, но не тому, о котором все говорили.

В последние дни по Telegram-каналам гуляли слухи о том, что у народного артиста РФ Филиппа Киркорова появились очередные осложнения после пластических операций. Дескать, именно из-за это исполнитель прячет свои щеки. Но все слухи певец развеял лично на пресс-конференции, посвященной подведению итогов голосования и объявлению списка финалистов Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024».

«Это у меня флюс. А все думают — пластика. У меня так разнесло щеку. Уже третий день с этим борюсь», — посетовал Киркоров.

Но даже страдая от неудобств из-за проблем с зубами, Киркоров попозировал на фото для прессы.

«Пластика, пластика. Зачем мне пластика — молодой, красивый», — пробормотал под нос певец, уходя из зоны для фото.

Позже на пресс-конференции Филипп Киркоров рассказал, что решил выдрать зуб мудрости, но таких последствий никак не ожидал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что случилось с лицом Киркорова.