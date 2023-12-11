Новая подачка: чем Британия решила «укрепить» Украину на море

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 27 0

Великобритания планирует передать Украине два минных тральщика

Новая подачка: чем Британия решила «укрепить» Украину на море

Фото: www.globallookpress.com / Joerg Waterstraat/SULUPRESS

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Что получат боевики в свой арсенал?

Великобритания собирается передать Вооруженным силам Украины несколько минных тральщиков класса Sandown. Об этом сообщает издание EADaily.

Таким образом, как отмечается, Лондон стремится оказать поддержку морским возможностям Киева. Как подчеркнул глава британского Минобороны Грант Шеппс, суды смогут снова возобновить маршруты экспорта, которые были «временно ограничены».

Единственный вопрос заключается в их доставке до Черного моря. Турция контролирует доступ через Босфор и уже ограничила проход через него и другие Черноморские проливы для боевых судов всех стран.

Кроме того, Великобритания планирует создать объединение с Норвегией. Министр планирует обсудить передачу кораблей с норвежским коллегой чуть позже, а также предоставить подробности военной поддержки Киева.

Шеппс утверждает, что Лондон, имея «богатую морскую историю», может оказать большую поддержку Киеву и создать новые коалиции между союзниками для «обеспечения долгосрочных военных обязательств».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Британия совместно с Норвегией возглавит коалицию по поддержке Украины на море.

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Новая подачка: чем Британия решила «укрепить» Украину на море

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