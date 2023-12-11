Британия совместно с Норвегией возглавит коалицию по поддержке Украины на море

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

Запад продолжает пытаться помочь Незалежной, пока командующие ВСУ несут большие потери и бьют тревогу.

Британия совместно с Норвегией возглавит коалицию по поддержке Украины на море

Фото: www.globallookpress.com / Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE

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Великобритания и Норвегия возглавят новую коалицию, в задачи которой войдет поддержание военных возможностей Украины на море. Также она будет заниматься предоставлением Незалежной военных кораблей. Об этом сообщило на сайте британское Министерство обороны.

«Великобритания вместе с Норвегией возглавит новую коалицию по морским возможностям, которая будет поставлять корабли и транспортные средства для укрепления способности Украины действовать на море», — сказано в заявлении.

К слову, в то время, как Великобритания и Норвегия выявили желание возглавить коалицию по поддержке Украины, США начали уменьшать пакеты военной помощи Незалежной. В недавней статье в газете New York Times указано, что стоимость закупленного для Вооруженных сил Украины (ВСУ) или поставленного со складов вооружения уменьшилась с 2,8 миллиарда долларов по состоянию на январь до сотен миллионов к концу сентября. Авторы материала уверены, что Вашингтон пытается растянуть оставшиеся средства на как можно более долгий срок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем президент США Джо Байден пугает НАТО войной с РФ после поражения Украины.

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