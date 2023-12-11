«Заваливаются набок»: Путин приказал разобраться с ветхим жильем в Архангельске

Президент прилетел сегодня с рабочим визитом в регион и провел совещание.

В Архангельске необходимо решить проблему с ветхим жильем. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам региона.

Российский лидер отметил, что в субъекте некоторые дома «заваливаются набок». Путин заявил, что «к сожалению, упустил» такое развитие событий.

«Здесь я попрошу и (вице-премьера России. — Прим. ред.) Марата Шахирзяновича (Хуснуллина. — Прим. ред.), и министра строительства (Ирека Файзуллина. — Прим. ред.) обратить на это внимание — и как первоочередную задачу это решать», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поддержал идею поднять планку льготной арктической ипотеки выше шести миллионов рублей. Российский лидер пообщался с первыми обладателями льготной ипотеки, которая стартовала в конце ноября. Семья из региона Арктической зоны, взявшая кредит под 2%, заявила, что хотела бы сумму займа больше, чем есть на данный момент.