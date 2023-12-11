Путин согласился с идеей увеличить сумму кредита по арктической ипотеке

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 39 0

Президент пообщался с первыми обладателями таких займов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин поддержал идею поднять планку льготной арктической ипотеки выше шести миллионов рублей. Вопрос необходимо обсудить, сказал он на совещании в Архангельской области.

Российский лидер пообщался с первыми обладателями льготной ипотеки, которая стартовала в конце ноября. Семья из региона Арктической зоны, взявшая кредит под 2%, заявила, что хотела бы сумму займа больше, чем есть на данный момент.

«Согласен. Это конкретное предложение по ипотечным кредитам в Арктической зоне. Думаю, мы обсудим, и я с вами согласен, так и надо сделать, надо поднять эту планку, там маловато», — сказал Путин.

В конце ноября правительство России распространило действие программы «Дальневосточная ипотека» на Арктическую зону страны по поручению Владимира Путина. Жителям доступны кредиты по льготной ставке до 2% на строительство или покупку жилья. Максимальная сумма займа составляет шесть миллионов рублей.

Участниками могут стать проработавшие там не менее пяти лет педагоги и медики, супруги не старше 35 лет и одинокие родители ребенка в возрасте до 18 лет включительно. Еще льготная ставка доступна россиянам, получившим земельные участки по программе «Гектар». Допускаются и участники региональных программ трудовой мобильности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто и как может сэкономить при высокой ипотечной ставке.

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Путин согласился с идеей увеличить сумму кредита по арктической ипотеке

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