Уже официально: в России может появиться профессия блогера

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Профессию блогера в России собираются сделать официальной

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Такую идею поддержали депутаты Государственной Думы.

Профессию блогера в России собираются сделать официальной. С присвоением собственного кода в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности. Такую идею готовы проработать в Госдуме.

«Возможно, потребуются какие-то законодательные решения на федеральном уровне. Я вас могу заверить, что мы к этому готовы. Я сейчас говорю нe только от своего имени, нo и от имени большинства депутатов Госдумы. Нe надо думать, что в этом здании кто-то игнорирует реальность», — сообщил Петр Толстой, депутат ГД ФС РФ.

Сейчас аудитория многих блогеров по количеству превышает аудиторию некоторых СМИ, но их деятельность никак не регулируется законом. И дело не только в неучтенных доходах. Например, за недостоверную информацию авторы блогов тоже, по большому счету, не отвечают.

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