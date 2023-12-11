В Выборгском районе срубили главную елку Петербурга

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Главное новогоднее дерево Северной столицы больше, чем ель, которая будет украшать Москву.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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В Выборгском районе Ленобласти срубили главную елку Петербурга. Дерево, которое должно украсить Дворцовую площадь в новогодние праздники, выбирали с августа, в итоге победила 33-метровая красавица возрастом 120 лет.

Чтобы забрать из леса гигантское дерево, развернули целую операцию. Ель погрузили на специальную платформу, расчистили дорогу, чтобы в полной сохранности доставить ее на Дворцовую площадь. Как ожидается, к 20 декабря елку украсят игрушками и гирляндами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Подмосковье срубили главную новогоднюю ель страны. Ее высота — 25 метров, размах веток — восемь метров. Она такая большая, что ее видно из космоса, в этом году впервые ее нашли с помощью спутника.

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