Страховщики в России стали чаще предлагать деньги вместо ремонта

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Чтобы решить проблему, сроки ремонта по ОСАГО предлагают увеличить.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Авария на рубль, страховка — на копейку. Из-за дефицита запчастей страховщики стали чаще предлагать деньги вместо ремонта.

Причем суммы гораздо ниже рыночных — чтобы решить проблему, сроки ремонта по ОСАГО предлагают увеличить с 30 до 45 дней. Что это изменит, выяснял корреспондент «Известий» Дмитрий Будков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума в I чтении приняла законопроект, который позволит исключить полис ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации автомобиля. Документ также предусматривает внесение поправок в законы об ОСАГО и о безопасности дорожного движения, которые исключат обязанность заключения договора ОСАГО до регистрационных действий.

Ожидается, что инициатива также позволит прекращение регистрации похищенного или находящегося в розыске автомобиля по заявлению его законного владельца.

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