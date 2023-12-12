Над селом Бессоновка сбит украинский беспилотник

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 9 0

Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей.

Над селом Бессоновка сбит украинский беспилотник

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Над селом Бессоновка сбит украинский беспилотник. Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, в результате попытки атаки киевского режима пострадавших нет, как и разрушений на земле. На месте работают оперативные службы региона.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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