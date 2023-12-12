Над селом Бессоновка сбит украинский беспилотник
Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Над селом Бессоновка сбит украинский беспилотник. Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, в результате попытки атаки киевского режима пострадавших нет, как и разрушений на земле. На месте работают оперативные службы региона.
- 5 дек
- Средства ПВО обезвредили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью
- 5 дек
- Силы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника над Азовским морем
- 5 дек
- Средства ПВО уничтожили ночью 22 беспилотника ВСУ над Азовским морем и Крымом
- 2 дек
- Мэр Краснодара сообщил о пресеченной попытке атаки Украины на регион
- 27 нояб
- Минобороны РФ сообщило об уничтожении дрона ВСУ над Рязанской областью
- 27 нояб
- Минобороны: украинский беспилотник уничтожен в небе над Смоленской областью
- 26 нояб
- В Смоленской области пресечена попытка атаки украинских дронов
- 26 нояб
- Обломки украинского беспилотника врезались в жилой дом в Туле: есть пострадавшие
- 20 нояб
- Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Орловской области
- 20 нояб
- Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Брянской области
79%
-0.66 98.08
-0.76
Нашли ошибку?